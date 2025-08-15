У Рязанській області рф вибухнув пороховий завод

В результаті сталась велика пожежа, відомо про кількох загиблих

15 серпня на заводі "Эластик" у Рязанській області росії стався вибух, унаслідок якого загинуло троє людей.

Про це з посиланням на екстрені служби інформує "РИА Новости".

Постраждалих – приблизно 20, ідеться в повідомленні.

Співрозмовники агентства кажуть, що вибух був у пороховому цеху й будівля цеху повністю зруйнована.