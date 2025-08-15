У Рязанській області рф вибухнув пороховий завод
15 серпня 2025, 13:35
Скриншот з відео
В результаті сталась велика пожежа, відомо про кількох загиблих
15 серпня на заводі "Эластик" у Рязанській області росії стався вибух, унаслідок якого загинуло троє людей.
Про це з посиланням на екстрені служби інформує "РИА Новости".
Постраждалих – приблизно 20, ідеться в повідомленні.
Співрозмовники агентства кажуть, що вибух був у пороховому цеху й будівля цеху повністю зруйнована.
Наближений до російських силовиків Telegram-канал Baza повідомляє, що загиблих уже п'ятеро. 10 постраждалих – у важкому стані.
"Під завалами залишаються ще люди, доступ до них ускладнений. Вибух на заводі стався в цеху, де виробляють порох, через порушення техніки безпеки", – ідеться в пості.
Відео, яке показав паблік, чомусь частково заблюрено.
Рязанський підрозділ Слідчого комітету рф повідомляє в Telegram про інцидент у селищі Лісне Шиловського району, де "сталося загоряння в одному із цехів місцевого підприємства". Про загиблих Слідком не згадує.