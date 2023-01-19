У Сербії позиваються до угрупування "Вагнера" через вербовку найманців на війну в Україні

У позові, окрім ПВК "Вагнера", фігурують також посол росії в Сербії та кілька себських чиновників

Сербські та проукраїнські активісти подали в четвер позов до суду Сербії проти російської приватної військової терористичної компанії "Вагнера", звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні, повідомляє Reuters.

У позові, окрім ПВК "Вагнера", фігурують також посол росії в Сербії Алєксандр Боцан-Харченко й керівник сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишній міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

"У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін… віддавав накази, директиви і вказівки про те, що діяльності ПВК "Вагнера" в Сербії не слід перешкоджати", – пояснив один із ініціаторів позову, сербський юрист Седомир Стойкович.

Він додав, що Боцан-Харченко як посол користується дипломатичним імунітетом, а тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії.