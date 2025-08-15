У штаті Аляска люди зібралися на проукраїнський мітинг

Учасники закликали Трампа не йти на поступки.

У центрі Анкоріджа, де 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером владіміром путіним, зібрався мітинг на підтримку України. Учасники протесту тримають прапори України і синьо-жовті плакати та закликають Трампа не робити путіну жодних поступок в обмін на припинення війни.

Були плакати із мапами України та Алякси й написом "Руки геть – більше не російські". Серед зовнішньополітичних гасел були й спрямовані на внутрішню політику.