Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У штаті Аляска люди зібралися на проукраїнський мітинг

15 серпня 2025, 11:11
У штаті Аляска люди зібралися на проукраїнський мітинг
Фото: Ostap Yarysh у Facebook
Учасники закликали Трампа не йти на поступки.
У центрі Анкоріджа, де 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером владіміром путіним, зібрався мітинг на підтримку України. Учасники протесту тримають прапори України і синьо-жовті плакати та закликають Трампа не робити путіну жодних поступок в обмін на припинення війни.
 
Про це пише CNN.
 
Були плакати із мапами України та Алякси й написом "Руки геть – більше не російські". Серед зовнішньополітичних гасел були й спрямовані на внутрішню політику. 
 
Деякі мітингарі тримають плакати зі слоганами проти Трампа, зокрема "No Kings" – "Ні королям". Був і один плакат з написом "Трамп є путінською маріонеткою – оприлюдніть файли Епштейна". 
 
Російська імперія продала Аляску США в 1867 році. Зараз у цьому штаті розміщені важливі військові об'єкти, задіяні, зокрема, в моніторингу активності росії.

 

протестивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось з лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється