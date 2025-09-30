У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

Це питання перебуває на стадії розгляду.

Швеція поки не планує постачати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, це питання перебуває на стадії розгляду.

Про це заявив речник Міноборони Швеції Йохан Йельмстранд, повідомляє Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив Йельмстранд.

Повідомляється, що Україна зацікавлена ​​в отриманні моделей C/D, а також закупівлі нових Gripen E.

Спікер Міноборони Швеції також додав, що у Швеції та України триває "хороший і глибокий діалог".

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.