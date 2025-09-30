Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

30 вересня 2025, 12:09
У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні
Фото: РБК
Це питання перебуває на стадії розгляду.
Швеція поки не планує постачати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, це питання перебуває на стадії розгляду.
 
Про це заявив речник Міноборони Швеції Йохан Йельмстранд, повідомляє Expressen.
 
"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив Йельмстранд.
 
Повідомляється, що Україна зацікавлена ​​в отриманні моделей C/D, а також закупівлі нових Gripen E.
 
Спікер Міноборони Швеції також додав, що у Швеції та України триває "хороший і глибокий діалог".
 
Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.
