У Сінгапурі розробили метод боротьби з раком за допомогою наночасток

Вчені з Сінгапуру розробили метод, який дозволяє знищити ракові клітини без використання медичних препаратів. Експерименти на мишах підтвердили ефективність методу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Наньянського технологічного університету.

Цей новий метод терапії ракових захворювань назвали «Троянський кінь».

За аналогією з відомим міфом, цей метод дозволяє вченим проникати всередину ракових клітин і викликати їх руйнування. Але головна особливість такої терапії - вона не вимагає прийому пацієнтом будь-яких медикаментів.

В основі нової технології лікування лежить використання наночасток, які вкриті особливим видом амінокислот — L-фенілаланін. Саме завдяки цій амінокислоті відбувається розвиток ракових клітин.

Організм людини не виробляє L-фенілаланін самостійно, але ця речовина засвоюється при вживанні м’яса і молочних продуктів.

Техніка використання цієї речовини полягає у тому, що наночастинки з нею прискорюють вироблення активних форм кисню (АФК), які своєю чергою, запускають процес знищення ракової клітини, зберігаючи при цьому здорові клітини.

«Амінокислота L-фенілаланін діє як троянський кінь — маскує нанотерапевтичний засіб зсередини», — заявив автор дослідження Далтон Тей.

Експеримент на мишах підтвердив, що нова наночастинка pPAAM («наноскопічний фенілаланін-пористий імітатор амінокислоти») може ефективно знищувати ракові клітини, спершу маскуючись під «дружню» амінокислоту.

Вчені заявляють, що їх метод дозволив вбити близько 80% видів ракових клітин у грудях, шкірі й шлунку мишей. Приблизною такий же результат має сучасна хіміотерапія, яка відома своїми побічними ефектами.

Автори відкриття припускають, що «Троянський кінь» допоможе у лікуванні випадків рецидиву раку, при якому хвороба стає стійкою до будь-яких лікарських препаратів.

«При нинішньому лікуванні хіміотерапевтичними препаратами часто виникає проблема стійкості до препарату. Наша стратегія не передбачає використання будь-яких фармакологічних препаратів, а унікальні властивості наночастинок вивільняють катастрофічний рівень активних форм кисню (АФК) для знищення ракових клітин», — пояснюють дослідники.

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