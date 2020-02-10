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У Сінгапурі розробили метод боротьби з раком за допомогою наночасток

Назвали «Троянський кінь»
Вчені з Сінгапуру розробили метод, який дозволяє знищити ракові клітини без використання медичних препаратів. Експерименти на мишах підтвердили ефективність методу.
У Сінгапурі розробили метод боротьби з раком за допомогою наночасток Фото: bbc.co.uk

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Наньянського технологічного університету.

Цей новий метод терапії ракових захворювань назвали «Троянський кінь».

За аналогією з відомим міфом, цей метод дозволяє вченим проникати всередину ракових клітин і викликати їх руйнування. Але головна особливість такої терапії - вона не вимагає прийому пацієнтом будь-яких медикаментів.

В основі нової технології лікування лежить використання наночасток, які вкриті особливим видом амінокислот — L-фенілаланін. Саме завдяки цій амінокислоті відбувається розвиток ракових клітин.

Організм людини не виробляє L-фенілаланін самостійно, але ця речовина засвоюється при вживанні м’яса і молочних продуктів.

Техніка використання цієї речовини полягає у тому, що наночастинки з нею прискорюють вироблення активних форм кисню (АФК), які своєю чергою, запускають процес знищення ракової клітини, зберігаючи при цьому здорові клітини.

 

«Амінокислота L-фенілаланін діє як троянський кінь — маскує нанотерапевтичний засіб зсередини», — заявив автор дослідження Далтон Тей.

Експеримент на мишах підтвердив, що нова наночастинка pPAAM («наноскопічний фенілаланін-пористий імітатор амінокислоти») може ефективно знищувати ракові клітини, спершу маскуючись під «дружню» амінокислоту.

Вчені заявляють, що їх метод дозволив вбити близько 80% видів ракових клітин у грудях, шкірі й шлунку мишей. Приблизною такий же результат має сучасна хіміотерапія, яка відома своїми побічними ефектами.

Автори відкриття припускають, що «Троянський кінь» допоможе у лікуванні випадків рецидиву раку, при якому хвороба стає стійкою до будь-яких лікарських препаратів.

«При нинішньому лікуванні хіміотерапевтичними препаратами часто виникає проблема стійкості до препарату. Наша стратегія не передбачає використання будь-яких фармакологічних препаратів, а унікальні властивості наночастинок вивільняють катастрофічний рівень активних форм кисню (АФК) для знищення ракових клітин», — пояснюють дослідники.

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02 10 2020 12:56
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