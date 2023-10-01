Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Словаччині один з лідерів виборів змінив думку про військову допомогу Україні

01 жовтня 2023, 15:09
У Словаччині один з лідерів виборів змінив думку про військову допомогу Україні
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Це сталося після проведення виборів.

У Словаччині різко змінили думку про надання військової допомоги Україні.

Відповідну заяву зробив експрем'єр Словаччини, очільник партії HLAS Петер Пеллегріні, повідомляє Dennikn.

За його словами, про військову допомогу Україні "більше не йдеться". На його думку, Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.

При цьому у Словаччині вже заявляють, що нова влада хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога, надана Україні.

Місцеве видання наголошує, що з заяв Пеллегріні залишається незрозумілим, як його політична сила реагує на комерційні замовлення на виробництво зброї чи боєприпасів для України, які виконують як державні, так і приватні оборонні компанії.

Варто зазначити, що до проведення виборів у Словаччині колишній прем'єр Петер Пеллегріні та його соціал-демократична партія HLAS виступали за продовження допомоги Україні та санкцій проти РФ. Партія HLAS, за попереднім підрахунком голосів, посідає третє місце на виборах і може увійти в коаліцію з проросійською SMER.

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Політична сила HLAS Пеллегріні на третьому місці з 14,96% голосами. Ця партія може вступити в коаліцію якз прозахідними, так і з проросійськими силами.

вибориСловаччинавійськова допомога

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється