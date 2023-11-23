У Словаччині захотіли переговорів між Україною та рф. В Австрії різко відповіли
Міністр закордонних справ Словаччини заявив про необхідність переговорів України з росією для припинення війни.
Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланара під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою.
Бланар зазначив, що наразі лінія бойового зіткнення в Україні стала відносно статичною і "зараз можна побачити рішення в мирних переговорах".
"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами", - сказав він.
Глава МЗС Словаччини назвав війну рф проти України - конфліктом, окресливши поточні умови на фронті, як "заморожену фазу". За його словами, влада їхньої країни бачить, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів, і "не призводить до жодних результатів".
Водночас Бланар підкреслив, що Словацька Республіка й надалі продовжуватиме надавати Україні допомогу, але не у військовій сфері.
"Припинення вогню - це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - зазначив глава словацького МЗС.
"Всі хочуть миру. Якщо путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", - сказав Шалленберг.