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У Словаччині захотіли переговорів між Україною та рф. В Австрії різко відповіли

23 листопада 2023, 15:39
У Словаччині захотіли переговорів між Україною та рф. В Австрії різко відповіли
Джерело: lpnu.ua
У Австрії зз цим не погодилися, пояснивши справжні загрози для Європи.

Міністр закордонних справ Словаччини заявив про необхідність переговорів України з росією для припинення війни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланара під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою.

Бланар зазначив, що наразі лінія бойового зіткнення в Україні стала відносно статичною і "зараз можна побачити рішення в мирних переговорах".

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами", - сказав він.

Глава МЗС Словаччини назвав війну рф проти України - конфліктом, окресливши поточні умови на фронті, як "заморожену фазу". За його словами, влада їхньої країни бачить, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів, і "не призводить до жодних результатів".

Водночас Бланар підкреслив, що Словацька Республіка й надалі продовжуватиме надавати Україні допомогу, але не у військовій сфері.

"Припинення вогню - це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - зазначив глава словацького МЗС.

Однак Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не погодився з пропозицією свого словацького колеги. Він зазначив, що наразі найбільша загроза для Європи походить від росії. І саме від путіна залежить припинення війни.


"Всі хочуть миру. Якщо путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", - сказав Шалленберг.

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