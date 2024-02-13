У США хочуть продати конфісковану у російського олігарха Керімова яхту вартістю $300 млн – Bloomberg

Утримання 106-метрового судна, яке має шість палуб і вертолітний майданчик, обходиться уряду Штатів у 600 000 доларів щомісяця.

США звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на продаж суперяхти вартістю 300 мільйонів доларів, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову і була конфіскована під санкціями, запровадженими після війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

106-метрове судно "Amadea", яке має шість палуб і вертолітний майданчик, конфіскували на Фіджі в квітні 2022 року на вимогу уряду США. Відтоді на утримання яхти виділяли 600 000 доларів на місяць.

"Ці витрати включають 360 000 доларів на оплату роботи екіпажу, 75 000 доларів на пальне та 165 000 доларів на технічне обслуговування, вивезення сміття, їжу та інші витрати", – йдеться у матеріалі.

На думку уряду США, витрати "далеко не скромні", і громадськість не повинна їх сплачувати, поки суд розглядатиме питання про конфіскацію судна.

Тепер суду доведеться вирішити, кому насправді належить судно.

США стверджують, що Керімов є власником і він порушив санкції, здійснюючи платежі, які йшли американським компаніям або проходили через фінансову систему США.

Проте Едуард Худайнатов, колишній глава російської нафтовидобувної компанії "роснефть", повідомив, що фактичним власником човна є він.

Адвокати Худайнатова, проти якого США не ввели санкції, назвали кофіскацію незаконною і заявляють, що їхній клієнт відшкодує США витрати на утримання "Amadea", а це близько 20 мільйонів доларів, якщо судно повернуть власнику.

Проте у США вважають, що Керімов використав підставні компанії, щоб приховати право власності на яхту, але є бенефіціарним власником "Amadea".

Хоча США відхиляють позов Худайнатова, вони стверджують, що саме він повинен платити за утримання, поки тягнеться справа. Так як Худайнатов не платить за утримання, уряд Штатів вважає, що судно варто продати.