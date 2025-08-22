У США перевірять усіх іноземців із візами – AP

Перевірка торкнеться понад 55 мільйонів осіб

У США проводять перевірку понад 55 мільйонів осіб, які мають чинні американські візи, на предмет порушень, які можуть призвести до депортації.

Про це пише Associated Press.

Держдепартамент заявив, що всі власники віз США, зокрема туристи з багатьох країн, підлягатимуть "постійній перевірці" з метою виявлення будь-яких ознак, що вказують на те, що вони можуть не мати права на дозвіл на в'їзд або перебування в Сполучених Штатах. У разі виявлення такої інформації візу буде анульовано, а якщо власник візи перебуває у Сполучених Штатах, його буде піддано депортації.

"Нове формулювання Держдепартаменту передбачає, що безперервний процес перевірки... стане набагато поширенішим і може означати, що навіть у тих, кому дозволено в'їзд до США, ці дозволи можуть бути раптово анульовані", - зазначає видання.