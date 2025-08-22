Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США перевірять усіх іноземців із візами – AP

22 серпня 2025, 15:55
У США перевірять усіх іноземців із візами – AP
Перевірка торкнеться понад 55 мільйонів осіб
У США проводять перевірку понад 55 мільйонів осіб, які мають чинні американські візи, на предмет порушень, які можуть призвести до депортації.
 
Про це пише Associated Press.
 
Держдепартамент заявив, що всі власники віз США, зокрема туристи з багатьох країн, підлягатимуть "постійній перевірці" з метою виявлення будь-яких ознак, що вказують на те, що вони можуть не мати права на дозвіл на в'їзд або перебування в Сполучених Штатах. У разі виявлення такої інформації візу буде анульовано, а якщо власник візи перебуває у Сполучених Штатах, його буде піддано депортації.
 
"Нове формулювання Держдепартаменту передбачає, що безперервний процес перевірки... стане набагато поширенішим і може означати, що навіть у тих, кому дозволено в'їзд до США, ці дозволи можуть бути раптово анульовані", - зазначає видання.
 
Чиновники заявляють, що перевірки охоплюватимуть облікові записи всіх власників віз у соціальних мережах, дані правоохоронних органів та імміграційної служби в їхніх країнах, а також будь-які порушення законодавства США, які підлягають судовому переслідуванню, вчинені ними під час перебування у Сполучених Штатах.
 
За даними Міністерства внутрішньої безпеки, торік у США налічувалося 12,8 мільйона власників грін-карт і 3,6 мільйона осіб, які мають тимчасові візи.

 

війна в Україніросія окупантиСШАвізи сша

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється