У США вважають, що проти України воюють до 5000 кубинців – Reuters

У постійному представництві Куби в ООН не прокоментували ані ситуацію, ані звинувачення в участі у війні в Україні на боці рф

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці росії проти України.

Американські дипломати, як йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту США, в ООН повинні повідомити, що уряд Куби активно підтримує вторгнення рф в Україну. Не менше 5000 громадян Куби воюють на боці рф проти українських військових.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим контриб'ютером іноземних військ, що входять до агресії росії, і за оцінками, в Україні воюють від 1000 до 5000 кубинців", - сказано у документі.