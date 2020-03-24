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У США за добу понад 11 тисяч людей заразилися коронавірусом, у Китаї - 106

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї - 81 545, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали
Станом на ранок 24 березня у світі офіційно зареєстрували 381 499 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 16 557 смертей та 101 794 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.
У США за добу понад 11 тисяч людей заразилися коронавірусом, у Китаї - 106 Фото: Громадське телебачення

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, повідомляє "Громадське".

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї - 81 545, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали.

Водночас вірус продовжує ширитися Європою. В Італії кількість інфікованих зросла до 63 937 (4 799 за добу). Там 6 077 пацієнтів померли (країна стала лідером за смертністю від коронавірусу) та 7 432 - одужали.

Також відомо про 46 371 (плюс 11 165 за добу) інфікованих у США, 35 136 - в Іспанії (6 368 за добу), 29 056 - у Німеччині, 23 049 - в Ірані та 20 123 - у Франції.

В Україні, за останніми даними, офіційно підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (5), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (1), Черкаській (1) областях і в Києві (29).

Три з них летальні - померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка - в Івано-Франківській та 33-річна - у Чернівецькій. Одна людина одужала.

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24 03 2020 12:53
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