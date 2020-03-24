У США за добу понад 11 тисяч людей заразилися коронавірусом, у Китаї - 106

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї - 81 545, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали

Станом на ранок 24 березня у світі офіційно зареєстрували 381 499 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 16 557 смертей та 101 794 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, повідомляє "Громадське".

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї - 81 545, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали.

Водночас вірус продовжує ширитися Європою. В Італії кількість інфікованих зросла до 63 937 (4 799 за добу). Там 6 077 пацієнтів померли (країна стала лідером за смертністю від коронавірусу) та 7 432 - одужали.

Також відомо про 46 371 (плюс 11 165 за добу) інфікованих у США, 35 136 - в Іспанії (6 368 за добу), 29 056 - у Німеччині, 23 049 - в Ірані та 20 123 - у Франції.

В Україні, за останніми даними, офіційно підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (5), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (1), Черкаській (1) областях і в Києві (29).

Три з них летальні - померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка - в Івано-Франківській та 33-річна - у Чернівецькій. Одна людина одужала.

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