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У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 156 тисяч, майже 74 тисячі одужали

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса
Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 156 тисяч людей.
У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 156 тисяч, майже 74 тисячі одужали Фото: Reuters

Зокрема, з них 73 968 людей одужали, 5 833 померли, повідомляє "Громадське".

Найбільша кількість інфікованих зареєстрована в Китаї - майже 81 тисяча. Далі йдуть Італія (21 157 людей) та Іран (12 729 людей).

В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Один із них летальний - 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

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15 03 2020 11:49
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