ЗДОРОВ'Я НОВИНИКількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 156 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 156 тисяч, майже 74 тисячі одужали
Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса
Фото: Reuters
Зокрема, з них 73 968 людей одужали, 5 833 померли, повідомляє "Громадське".
Найбільша кількість інфікованих зареєстрована в Китаї - майже 81 тисяча. Далі йдуть Італія (21 157 людей) та Іран (12 729 людей).
В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Один із них летальний - 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
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15 03 2020 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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