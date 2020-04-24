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У світі коронавірусом заразилися вже 2,7 млн людей: понад 745 тисяч одужали

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі
Станом на ранок 24 квітня у світі з початку пандемії коронавірус зафіксували у 2 млн 725 тисяч 920 людей. З них 745 905 пацієнтів одужали та 191 061 померли.
У світі коронавірусом заразилися вже 2,7 млн людей: понад 745 тисяч одужали Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Коронавірус у світі

Фото: дані ресурсу Worldometers

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США, повідомляє "Громадське". Там коронавірус підтвердили у 886 709 людей, з них 50 243 людини померли та 85 922 - одужали.

Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія - 213 024 пацієнтів, Італія - 189 973, Франція - 158 183 та Німеччина - 153 129. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 138 078 людей, у Туреччині - 101 790, в Ірані - 87 026.

У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 804 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 257 - одужали.

У сусідній Росії вже 62 773 підтверджених випадків інфікування. З них 555 людей померли, а 4 891 - одужали.

Нагадаємо, що 22 квітня у світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,5 млн, майже 700 тисяч людей одужали

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24 04 2020 09:05
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