У світі коронавірусом заразилися вже 2,7 млн людей: понад 745 тисяч одужали
Коронавірус у світі
Фото: дані ресурсу Worldometers
За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США, повідомляє "Громадське". Там коронавірус підтвердили у 886 709 людей, з них 50 243 людини померли та 85 922 - одужали.
Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія - 213 024 пацієнтів, Італія - 189 973, Франція - 158 183 та Німеччина - 153 129. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 138 078 людей, у Туреччині - 101 790, в Ірані - 87 026.
У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 804 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 257 - одужали.
У сусідній Росії вже 62 773 підтверджених випадків інфікування. З них 555 людей померли, а 4 891 - одужали.
Нагадаємо, що 22 квітня у світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,5 млн, майже 700 тисяч людей одужали
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