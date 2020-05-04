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У світі від коронавірусу одужали 247 954 тисяч людей, померли - 64 793 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 311,637
У світі зафіксували 1 млн 205 тисяч 791 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 247 954, а померли — 64 793 людей.
У світі від коронавірусу одужали 247 954 тисяч людей, померли - 64 793 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 311 637. Серед них померли 8 454 пацієнти та одужали — 14 828.

Далі йде Італія— 124 632 інфікованих, Іспанія — 126 168, Німеччина — 96 092 та Китай — 81 669.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 30 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 76 964 пацієнтів. Водночас там померли 3 329 людей.

Найбільше померлих в Італії — 15 362 та Іспанії — 11 947.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 34 219, Німеччині — 26 400, Італії — 20 996 та Ірані — 19 736.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

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05 04 2020 13:00
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