У TikTok виявили мережу для впливу на вибори в Чехії

Аналітики Online Risk Labs зазначили, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати

Група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійський наратив і підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.

За даними аналітиків, ці акаунти мають від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.

"Акаунти не пов'язані з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку декількох радикальних і екстремістських партій одночасно", - йдеться в заяві групи.