У TikTok виявили мережу для впливу на вибори в Чехії

29 вересня 2025, 20:53
У TikTok виявили мережу для впливу на вибори в Чехії
Фото: ukrinform.ua
Аналітики Online Risk Labs зазначили, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати
Група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійський наратив і підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними аналітиків, ці акаунти мають від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.
 
"Акаунти не пов'язані з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку декількох радикальних і екстремістських партій одночасно", - йдеться в заяві групи.
 
Так, вони висловлювали підтримку ультраправій партії SPD, яка посідає третє місце в більшості опитувань з підтримкою близько 13%, та ультралівій Stacilo!, яка набирає трохи понад 5% голосів, необхідних для отримання місць у парламенті.
 
Обидві політсили вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.
 
Аналітики Online Risk Labs зазначили, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати.
 
Зокрема, партія Stacilo! заявила, що не використовувала жодних фейкових акаунтів, і заперечила будь-який іноземний вплив на свою кампанію.
 
Чеський регулятор телекомунікацій CTU також повідомив, що отримав кілька скарг щодо сотень акаунтів у TikTok і передав їх Європейській комісії.
 
TikTok також заявив, що вживає заходів щодо контенту й акаунтів, які порушують правила, і має команди, що займаються боротьбою з "оманливою поведінкою".
 
За повідомленнями місцевих ЗМІ, TikTok використовують майже чверть чехів, що менше, ніж у Румунії, де минулого року президентські вибори були скасовані через звинувачення у російському втручанні через акаунти на цій платформі.

 

