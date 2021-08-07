У TikTok запустили функцію працевлаштування через додаток: користувачі зможуть надсилати свої відеорезюме
Як пише The Verge, короткострокова пілотна програма TikTok Resumes заснована на контенті, який розміщують на платформі з хештегом #CareerTok, повідомляє "Громадське". Більш як 30 компаній підписалися на приймання резюме в межах пробного запуску проєкту, який триватиме до 31 липня.
Користувачам відеосервісу потрібно буде створити відеорезюме, опублікувати його в TikTok, а потім надіслати це відео бажаному роботодавцю через додаток.
В інструкційному відео користувачам радять не вносити до резюме особисту контактну інформацію, як-от адресу електронної пошти.
Багато з доступних зараз вакансій у програмі передбачають саме створення контенту для TikTok. Як пише видання, це свідчить про те, що бренди бачать перспективу в рекламі на цій платформі й прагнуть найняти для її створення людей, які вже знайомі з системою і, можливо, досягли певних успіхів.
Водночас є й інші вакансії. Наприклад, Target, Chipotle, Sweetgreen та Great Clips шукають у TikTok співробітників для роботи в магазинах і на складах, а Shopify хоче знайти на платформі інженера для роботи з даними. Серед найцікавіших вакансій варто відзначити посаду суперзірки реслінгу.
Хоча ініціатива TikTok Resumes є тимчасовою, проєкт демонструє, у якому напрямку соціальна мережа планує розвивати свій бізнес, пише The Verge. Резюме на TikTok можна буде подавати з 7 по 31 липня.
Нагадаємо, що Джо Байден скасував обмеження для американців на користування TikTok, WeChat та іншими китайськими додатками - такий указ раніше підписав його попередник Дональд Трамп.
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