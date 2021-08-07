У TikTok запустили функцію працевлаштування через додаток: користувачі зможуть надсилати свої відеорезюме

Користувачам відеосервісу потрібно буде створити відеорезюме, опублікувати його в TikTok, а потім надіслати це відео бажаному роботодавцю через додаток

Соціальна мережа TikTok ввела інструмент для наймання співробітників, який дозволить користувачам сервісу надсилати відеорезюме. Їх можна буде запропонувати, зокрема, таким компаніям як мережа ресторанів Chipotle, мережа магазинів Target і платформа Shopify.

Як пише The Verge, короткострокова пілотна програма TikTok Resumes заснована на контенті, який розміщують на платформі з хештегом #CareerTok, повідомляє "Громадське". Більш як 30 компаній підписалися на приймання резюме в межах пробного запуску проєкту, який триватиме до 31 липня.

Користувачам відеосервісу потрібно буде створити відеорезюме, опублікувати його в TikTok, а потім надіслати це відео бажаному роботодавцю через додаток.

В інструкційному відео користувачам радять не вносити до резюме особисту контактну інформацію, як-от адресу електронної пошти.

Багато з доступних зараз вакансій у програмі передбачають саме створення контенту для TikTok. Як пише видання, це свідчить про те, що бренди бачать перспективу в рекламі на цій платформі й прагнуть найняти для її створення людей, які вже знайомі з системою і, можливо, досягли певних успіхів.

Водночас є й інші вакансії. Наприклад, Target, Chipotle, Sweetgreen та Great Clips шукають у TikTok співробітників для роботи в магазинах і на складах, а Shopify хоче знайти на платформі інженера для роботи з даними. Серед найцікавіших вакансій варто відзначити посаду суперзірки реслінгу.

Хоча ініціатива TikTok Resumes є тимчасовою, проєкт демонструє, у якому напрямку соціальна мережа планує розвивати свій бізнес, пише The Verge. Резюме на TikTok можна буде подавати з 7 по 31 липня.

Нагадаємо, що Джо Байден скасував обмеження для американців на користування TikTok, WeChat та іншими китайськими додатками - такий указ раніше підписав його попередник Дональд Трамп.