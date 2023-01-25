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ПОЛІТИКА

У травні Норвегія прийматиме неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО

25 січня 2023, 15:03
У травні Норвегія прийматиме неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Неформальне засідання очільників зовнішньополітичних відомств країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 31 травня - 1 червня в Осло (Норвегія).

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Я вдячний за пропозицію Норвегії і з нетерпінням чекаю на зустріч з міністрами закордонних справ країн НАТО в моєму рідному місті", – сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, зустріч стане важливою можливістю для міністрів обговорити фундаментально змінену ситуацію в галузі безпеки через війну росії в Україні і непохитну підтримку українського народу задля його перемоги. 

Також глави МЗС проведуть неформальні дискусії з метою підготовки засідання глав держав і урядів НАТО, яке відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

На своєму саміті 2021 року в Брюсселі лідери НАТО пообіцяли посилити і розширити політичні консультації, в тому числі за допомогою неформальних зустрічей міністрів закордонних справ. Першу таку зустріч приймала Німеччина в Берліні у травні 2022-го.

Раніше повідомлялось, що підтримка вступу до Північноатлантичного альянсу в Україні зросла до історичного максимуму

НАТОзустрічСтолтенбергМЗС України

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