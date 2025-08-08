У Туреччині показали новий 155-мм снаряд

Він утричі швидший за звичайні

В Туреччині під час виставки IDEF 2025 показали свій новий 155-мм снаряд з прямотічним твердопаливним реактивним двигуном, завдяки якому він може вражати цілі на відстані 130 км, при пострілі зі ствола довжиною у 52 калібри.

Про це повідомляє Defense Express.

Найцікавіше у ньому швидкість - снаряд може досягати швидкості 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), і це просто неймовірний показник для артилерійського снаряда. Як зазначають у Defense Express, для порівняння, звичайний 155-мм снаряд M107, може мати початкову швидкість 830 м/с, сучасні ОБПС летять на швидкостях близько 1700 м/с, а подібні снаряди до цього мають максимальну швидкість до 3,5 Мах. Про це.

Крім того, снаряд обладнаний системою наведення. Він вже перебуває на завершальній стадії розробки та проходить кваліфікаційні випробування.