У Туреччині показали новий 155-мм снаряд
08 серпня 2025, 10:05
Фото: European Defence Review, P. Valpolini
Він утричі швидший за звичайні
В Туреччині під час виставки IDEF 2025 показали свій новий 155-мм снаряд з прямотічним твердопаливним реактивним двигуном, завдяки якому він може вражати цілі на відстані 130 км, при пострілі зі ствола довжиною у 52 калібри.
Про це повідомляє Defense Express.
Найцікавіше у ньому швидкість - снаряд може досягати швидкості 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), і це просто неймовірний показник для артилерійського снаряда. Як зазначають у Defense Express, для порівняння, звичайний 155-мм снаряд M107, може мати початкову швидкість 830 м/с, сучасні ОБПС летять на швидкостях близько 1700 м/с, а подібні снаряди до цього мають максимальну швидкість до 3,5 Мах. Про це.
Крім того, снаряд обладнаний системою наведення. Він вже перебуває на завершальній стадії розробки та проходить кваліфікаційні випробування.
Експерти Defense Express зауважують, що бойова частина цього реактивного снаряда буде невелика, адже більшу його частину займає двигун.
"Проте, недостача бойової частини, такі снаряди компенсують високою точністю, великим радіусом дії та надзвичайно високою швидкістю. Для порівняння наскільки велика ця дальність, американський високоточний снаряд з донним газогенератором M982A1 Excalibur має дальність всього 36-48 км (з перспективних гаубиць - до 70 км)", - зазначають експерти.