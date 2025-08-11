Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Туреччині стався землетрус: зруйновано будинки, є постраждалі

11 серпня 2025, 08:33
У Туреччині стався землетрус: зруйновано будинки, є постраждалі
Унаслідок землетрусу обвалилося понад 10 будівель, одна із них зруйнована повністю
У неділю в північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бали. Через це обвалилися близько десятка будівель. Щонайменше двоє людей опинилися під завалами зруйнованої будівлі.
 
Про це пише АР.
 
Еепіцентр землетрусу згаходився в місті Синдиргі. Поштовхи відчувалися приблизно за 200 кілометрів, у Стамбулі.
 
Мер Синдіргі Серкан Сак повідомив, що чотирьох людей врятували з обваленої будівлі в місті, поки рятувальники намагалися дістатися до ще двох людей. За його словами, кілька будинків також обвалилися в сусідньому селі Гельчук. У селі також обвалився мінарет мечеті.
 
За словами міністра охорони здоров'я Кемаля Мемісоглу, чотири людини перебувають у лікарні. Загрози їхнім життям немає. 
 
Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини заявило, що після землетрусу сталося кілька афтершоків, зокрема один магнітудою 4,6, і закликало громадян не заходити до пошкоджених будівель.
 
Президент Реджеп Таїп Ердоган опублікував заяву, в якій побажав усім постраждалим громадянам швидкого одужання.Туреччина розташована на вершині великих розломів, і землетруси тут трапляються часто.
 
У 2023 році землетрус магнітудою 7,8 балів у Туреччині забрав життя понад 53 000 людей та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях. Ще 6 000 людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.
Туреччиназемлетрусвійна в Україні

