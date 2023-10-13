У Великій Британії розглянуть використання активів рф для військової допомоги Україні – The Guardian

Уряд Британії вже звернувся до Банку Англії з проханням проаналізувати можливість такого використання активів рф.

Влада Великої Британії хоче розглянути можливість використання російських активів для фінансування оборони України.



Про це заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант, повідомляє The Guardian.

За його словами, уряд Британії вже звернувся до Банку Англії (британський центробанк) з проханням проаналізувати можливість такого використання активів рф.



Він також розповів про вчорашню зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки.

"Ми обговорювали, чи можна використовувати суверенні активи росії для фінансування оборони України. Все, що завгодно, аби путін зрозумів, що врешті-решт він не зможе дозволити собі таку агресію", - зауважив Джеремі Хант, канцлер казначейства.

Хант додав, що G7 попросила центральні банки країн-членів розглянути можливі варіанти конфіскації російських активів.