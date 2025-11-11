Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У вересні тимчасовий захист у ЄС отримали 79 тисяч українців

11 листопада 2025, 08:55
Фото: з вільного доступу
Це найвищий показник за 2 роки.
У вересні 2025 року країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист 79 205 біженцям з України. У ЄС кажуть, що це найвищий показник з серпня 2023-го.
 
Про це повідомив Євростат.
 
Там зазначили, що кількість українських біженців, які країни ЄС прийняли у вересні, на 49% більша аніж попереднього місяця, у серпні. До того ж це найвищий показник, зафіксований з серпня 2023-го.
 
Таке зростання пов’язують із рішенням України дозволити чоловікам до 22 років включно безперешкодно виїжджати з країни.
 
Загалом станом на кінець вересня 4,3 мільйона українських біженців мали статус тимчасового захисту ЄС. Найбільшу кількість українців, прийняли Німеччина (28,3% від загальної кількості в ЄС), Польща (23,5%) та Чехія (9%).
 
У Євростаті також зазначили, що станом на вересень українці становили понад 98,4% серед осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них, 44% — дорослі жінки, 31% — неповнолітні, а 25,1% — дорослі чоловіки.
