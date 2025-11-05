У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон
05 листопада 2025, 14:55
Фото: LRT
Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.
Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.
Про це повідомляє LRТ.
"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.
За його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним.
"Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси", - додав Василяускас.
За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгене, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.
"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила Страгене.
Вона також зазначила, що співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що не знайдені.