Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон

05 листопада 2025, 14:55
У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон
Фото: LRT
Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.
Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.
 
Про це повідомляє LRТ.
 
Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.
 
"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.
 
За його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним.
 
"Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси", - додав Василяускас.
 
За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгене, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.
 
"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила Страгене.
 
Вона також зазначила, що співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що не знайдені.

 

Вільнюсросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення Кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення Кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється