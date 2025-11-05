У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон

Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.

Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.

"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.