Учені знайшли в антарктичному снігу свіжий попіл наднової зірки
У роботі, провідним автором якої виступив Домінік Коль з Австралійського національного університету, перевірялася ідея, що викиди при вибухах наднових продовжують потрапляти на Землю і сьогодні. Для цього автори зібрали близько 500 кілограм свіжого снігу поруч із німецькою станцією Конен, що знаходиться в декількох сотнях кілометрів від узбережжя Антарктики. Сніг транспортували у первинному вигляді до Німеччини, де його розтопили і провели мас-спектральний аналіз, повідомляє "Громадське" з посиланням на Physical Review Letters.
Вчені виявили приблизно 73 тисячі атомів заліза-60, що відповідає приблизно 1,2 атомам на квадратний сантиметр антарктичного снігу в рік. Походження всередині Сонячної системи виключене на основі порівняння з концентрацією магнію-53, який утворюється при реакціях із космічними променями - отримане відношення виявилося набагато вище очікуваного при подібному каналі утворення. Походження внаслідок земних ядерних випробувань схожим чином відкинуте через порівняння з ізотопом заліза-55, який виходить у відомих кількостях під час вибуху атомних бомб.
Таким чином, авторам дослідження вдалося виявити перше свідчення недавнього попадання речовини наднової на Землю. Вчені вважають, що відкриття важливе, оскільки показує, що як мінімум частина пилу в Місцевій міжзоряній хмарі, крізь яке Сонячна система рухається зі швидкістю в 26 кілометрів на секунду, породжена надновими.
Дослідники збираються перевірити цю гіпотезу, вимірявши концентрацію заліза-60 у старому снігу. Якщо гіпотеза правильна, то варто очікувати різкого підвищення приблизно 40-50 тисяч років тому, коли Сонце потрапило в Місцеву міжзоряну хмару.
Нагадаємо, що американська аерокосмічна агенція NASA уклала угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. Першою корабель з вантажем запустить компанія Orbit Beyond у вересні 2020 року.
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