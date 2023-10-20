Удар по бердянському аеродрому вплине на можливості армії рф на фронті – розвідка Британії

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, були знищені 9 військових гелікоптерів рф в Бердянську і 5 в Луганську.

"Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", - зазначають в огляді.

Розвідники вважають, що досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил росії була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери.

Аеродром в Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту та для логістики, і для спроможностей наступу та оборони.

"Якщо це підтвердиться, ймовірно, що вони вплинуть на спроможність росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", - пише розвідка.

Це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами, вважають в англійському МО.

"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", - додали в відомстві.