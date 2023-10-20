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Удар по бердянському аеродрому вплине на можливості армії рф на фронті – розвідка Британії

20 жовтня 2023, 12:11
Удар по бердянському аеродрому вплине на можливості армії рф на фронті – розвідка Британії

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО", - йдеться в дописі. 

В розвідці додали, що хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, були знищені 9 військових гелікоптерів рф в Бердянську і 5 в Луганську. 

"Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", - зазначають в огляді. 

Розвідники вважають, що досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил росії була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери. 

Аеродром в Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту та для логістики, і для спроможностей наступу та оборони. 

"Якщо це підтвердиться, ймовірно, що вони вплинуть на спроможність росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", - пише розвідка. 

Це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами, вважають в англійському МО.

"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", - додали в відомстві.

 
atacmsРозвідка БританіїБердянський аеропорт

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