ПОЛІТИКА

Угорщина гальмує спільну реакцію ЄС на інциденти з білорусі

29 жовтня 2025, 17:43
Угорщина гальмує спільну реакцію ЄС на інциденти з білорусі
Фото: Getty Images
Угорщина лобіює, аби ЄС не публікував свою оцінку, що польоти повітряних куль є спробою дестабілізувати країни блоку.

Зусилля Європейського Союзу щодо узгодження спільної позиції щодо білорусі, звідки хвиля повітряних куль, яка була направлена через кордон до Литви, змусила літаки залишитися на землі та призвела до закриття кордонів, впродовж кількох днів залишалися безрезультатними після спроб Угорщини помʼякшити формулювання.

Про це пише Politico.

Блок наполягав видати заяву від імені всіх 27 країн-членів після вторгнення повітряних куль, яке, за попередженням Литви, є тактикою "гібридної війни". 

Проте, як розповіли дипломат та двоє чиновників для Politico, Угорщина лобіює, аби ЄС не публікував свою оцінку, що польоти повітряних куль є спробою дестабілізувати країни блоку.

"Хоча є надія, що Будапешт відступить у цьому питанні, через суперечку проєкт заяви залишається в підвішеному стані з моменту його розповсюдження серед країн-членів у вівторок вранці, коли Литва вперше застосувала заходи протиповітряної оборони проти хвилі вторгнень", - додали у публікації.

У виданні зазначили, що повітряні кулі розміром з великого автомобіля, які, швидше за все, використовуються для контрабанди сигарет, викликали побоювання щодо безпеки авіації. Тоді міністр закордонних справ Литви Кєстутіс Будріс в інтерв'ю Politico заявив, що ці інциденти свідчать про необхідність посилити спільні зусилля ЄС з підготовки до надзвичайних ситуацій та введення нових санкцій проти білорусі. 

У понеділок премʼєр-міністр Литви Інга Ругінене підтвердила, що країна на невизначений термін закриє кордон із білоруссю через таке вторгнення. Водночас самопроголошений лідер білорусі олександр лукашенко заперечив порушення та назвав реакцію "дріб'язковою".

УгорщинаБілорусьЛитваЄвросоюз

