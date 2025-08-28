Угорщина готова переглянути перешкоди для переговорів України з ЄС

ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Уряд Угорщини допустив можливість перегляду своєї позиції щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона здійснить "реальні кроки".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

Мадяр зробив таку заяву після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. За його словами, сторони обговорили причини угорської позиції щодо відмови у підтримці членства України в ЄС, з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців.

"Віцепрем’єр пообіцяв особисто долучитися до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав Мадяр.

Водночас він застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише словами. "Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – зазначив угорський посадовець.

Минулого тижня Качка провів першу телефонну розмову з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, присвячену питанню євроінтеграції України.

На тлі цього ЄС розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою, без здійснення аналогічного кроку щодо України.