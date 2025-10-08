Угорщина і Словаччина можуть відтермінувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти росії

Словаччина заявляє, що взагалі не хоче нових санкцій проти росії

Уряди Угорщини та Словаччини планують відтермінувати ухвалення 19-го пакета антиросійських санкцій ЄС заради поступок у своїх економічних інтересах.

Згідно з інформацією європейських дипломатів, Угорщина має намір домогтися внесення винятків у пропоновану Єврокомісією повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Але замість того, щоб публічно погрожувати вето на весь пакет, Будапешт тихенько "зарезервував" деякі зі своїх пунктів, надруковані дрібним шрифтом.

Зазначається, що угорський прем'єр Віктор Орбан зазвичай публічно виступає проти санкцій, але президент США Дональд Трамп, з яким у нього тісні зв'язки, наполягає на повній відмові ЄС від російських енергоресурсів.