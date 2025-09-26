Угорщина могла запустити над Україною свої розвідувальні дрони – Зеленський

Зеленський доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

Президент України Володимир Зеленський провів чергову військову нараду, присвячену оперативній обстановці на ключових напрямках фронту та ситуації на кордонах, включно з прикордонними районами, що не знаходяться безпосередньо у прифронтовій смузі.

За повідомленням президента в офіційному Телеграм-каналі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників, які, за попередніми даними, могли бути угорськими та проводити розвідку промислового потенціалу у прикордонних районах.

Зеленський доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував інформацію про можливий заліт угорських дронів на територію України. Він заявив на Facebook, що коментарі українського президента є перебільшеними: "Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів".

Раніше Зеленський підкреслив, що ситуація на кордонах та оперативна безпека країни залишаються пріоритетом для керівництва ЗСУ та держави загалом.