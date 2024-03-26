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ПОЛІТИКА

Угорщина не буде відновлювати заборону на імпорт українського меду, незважаючи на протести – Reuters

26 березня 2024, 16:11
Угорщина не буде відновлювати заборону на імпорт українського меду, незважаючи на протести – Reuters
Фото: з вільних джерел
Раніше введена заборона на український мед в Угорщині не дала очікуваного ефекту.

Влада Угорщини вирішила, що не буде знову вводити заборону на ввезення меду з України. Хоча місцеві бджолярі вважають, що імпорт є загрозою для їх бізнесу.

Про це пише reuters.

Міністр сільського господарства Іштван Надь поділився деякими висновками раніше введеної заборони. Виявилось, що одностороння заборона не вплинула на угорський ринок, зокрема оптові закупівельні ціни не зросли до того рівня, на який сподівалися місцеві фермери. Одночасно заборона негативно позначилася на компаніях, які упаковували та експортували мед до інших країн ЄС.

Нагадаємо, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів із України у 2023 році, зокрема на зерно, свинину, а також мед. 19 лютого Будапешт зняв заборону з імпорту меду, що викликало протести, в яких брало участь близько 22 000 угорських фермерів.

Відповідно до даних Єврокомісії, більшість імпорту меду до ЄС надходить із Китаю та України. Український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року.

імпортУгорщинамедУкраїна

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