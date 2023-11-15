Угорщина повинна припинити покладатися на "воєнного злочинця" путіна щодо газу, попереджає глава ЄС з енергетики

Підхід Угорщини різко контрастує із зусиллями решти ЄС.

Угорщина повинна активізувати зусилля для припинення закупівлі російських енергоресурсів, які роблять країну відкритою для зловмисного впливу з боку кремля.

Про це заявила комісар з енергетики Кадрі Сімсон під час саміту Politico Sustainability Future Week.

"Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають росії право маніпулювати їхнім ринком", — сказала Сімсон, додавши, що "продовжувати цю залежність не в їхніх інтересах".

російський експортний газовий гігант "Газпром" минулого місяця оголосив, що цієї зими збільшить постачання природного газу до Угорщини після переговорів у Пекіні між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом росії владіміром путіним.

"Я знаю лише одного політичного лідера в Європі, який тисне руку цьому військовому злочинцю", — сказала Сімсон, згадуючи зустріч.

Це є другим випадком, коли Будапешт та москва домовилися про додаткові обсяги газу після повномасштабного нападу москви на Україну.

Підхід Угорщини різко контрастує із зусиллями решти ЄС: сусідні країни-члени, такі як Словаччина та Болгарія, поступово припиняють імпорт російської енергії. Загалом ЄС скоротив свою залежність від російського трубопровідного газу: з понад 40% імпорту до вторгнення москви до менше 10% сьогодні.

"Наше чітке прохання до них полягає в тому, що, як і інші країни-члени, які все ще використовують російські технології, вони повинні підготувати план диверсифікації", — сказала Сімсон.

Водночас, вона висловила жаль з приводу того, що Угорщина продовжує будівництво ядерного реактора Paks II, який залежить від підтримки та ядерного палива з росії. Будапешт пообіцяв протистояти будь-яким санкціям, які вплинуть на атомну енергетику.