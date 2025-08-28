Угорщина заборонила в'їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що командиру ЗСУ Роберту Мадяру заборонено в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони через нібито причетність до атаки на нафтопровід "Дружба".

Угорщина заборонила в’їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Мадяру Бровді, звинувативши його в причетності до ударів по нафтопроводу "Дружба".

Заборона поширюється як на територію Угорщини, так і на всю Шенгенську зону.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Хоча Сіярто не назвав прізвища військового, з його слів очевидно, що йдеться саме про Роберта Мадяра - командира українського підрозділу, якого офіційний Будапешт пов’язує з атакою на енергетичну інфраструктуру рф.

"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або суверенітет, має нести наслідки. Саме тому ми забороняємо в’їзд командиру українського підрозділу, який здійснив цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", - заявив глава МЗС Угорщини.

Днями Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу "Дружба".