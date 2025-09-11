Угорщина звинуватила Україну у загостренні відносин між країнами

Угорщина начебто зацікавлена у добросусідських відносинах з усіма країнами регіону, зокрема й з Україною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відповідальність за погіршення відносин між Будапештом та Києвом протягом останніх десяти років нібито лежить на Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Можу з чистою совістю сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", – наголосив міністр.

Він додав, що Угорщина начебто зацікавлена у добросусідських відносинах з усіма країнами регіону, зокрема й з Україною.

"Ми не забирали прав української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що вони розвиватимуться краще в наступні десять років, ніж за останні десять років", – написав Сійярто.

Водночас він підкреслив, що можливість покращення відносин, за його словами, залежить виключно від України.

Контекст

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ виконує всі вимоги для вступу до ЄС, однак процес блокується саме Угорщиною. Він наголосив, що така позиція виглядає дивною, враховуючи навіть готовність росії змиритися з євроінтеграційним курсом України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, своєю чергою, зазначив, що Будапешт не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України, але вважає, що переговори щодо гарантій безпеки мають вестися безпосередньо з росією.

Раніше Сійярто також розкритикував обстріли українською армією нафтопроводу "Дружба", назвавши їх "замахом на енергобезпеку" Угорщини.