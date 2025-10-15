Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорський міністр знову поїхав до росії критикувати політику ЄС

15 жовтня 2025, 12:53
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску під час ухвалення рішень з питань постачання енергії.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у москві, що його країна нібито страждатиме, якщо втратить доступ до російських енергоресурсів.
 
Про це повідомляє  Reuters.
 
Він заявив, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску під час ухвалення рішень з питань постачання енергії.
 
Заява прозвучала на тлі засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі, де обговорюють військову допомогу Україні. Присутність Сійярто в москві в цей момент лише підкреслила розбіжності Будапешта з іншими членами Альянсу щодо росії.
 

З моменту вторгнення росії в Україну Угорщина зберігає залежність від російських енергоресурсів, незважаючи на критику з боку країн ЄС і НАТО. Сійярто заявив, що національні інтереси для Будапешта важливіші за будь-які політичні вимоги Брюсселя.

"Ми ніколи не були обмануті росією. Поставки завжди надходили, контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини", - сказав Сійярто в москві.

 

війна в УкраїніУгорщинаросія окупанти

