Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску під час ухвалення рішень з питань постачання енергії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у москві, що його країна нібито страждатиме, якщо втратить доступ до російських енергоресурсів.

Заява прозвучала на тлі засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі, де обговорюють військову допомогу Україні. Присутність Сійярто в москві в цей момент лише підкреслила розбіжності Будапешта з іншими членами Альянсу щодо росії.