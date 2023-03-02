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Україна експортувала в країни Африки, Близького Сходу та до Туреччини до 48% пшениці

02 березня 2023, 14:29
Україна експортувала в країни Африки, Близького Сходу та до Туреччини до 48% пшениці
зерно з України
За час роботи зернового коридору Україна експортувала до країн Африки, Близького Сходу та до Туреччини майже половину від загального обсягу поставок пшениці.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю. 

Пише Mind.

"Якщо говорити про пшеницю, то близько половини експорту (47–48%) за весь час функціонування «зернового коридору» припадає на Африку, Близький Схід і Туреччину", - сказав міністр.

Сольський разказава, що значна частка пшениці була експортована саме до Туреччини. Адже за останній рік ця країна дуже часто використовувалась як зерновий хаб для перевалки вантажів, особливо до країн Африки та Близького Сходу.

Крім того, великі обсяги української пшениці традиційно переробляються в турецьких портах на борошно. І частина пшениці з України, вже у вигляді борошна, йшла до африканських регіонів.

Загалом до країни Азії Україна експортувала приблизно 20% пшениці, до Європи – близько третину, сказав міністр аграрної політики та продовольства.

За словами Сольського, спекуляції на темі напрямків зернового експорту – це демагогія, адже проблемою була не відсутність зерна на глобальному ринку, а його вартість.

"Навіть якщо припустити теоретично (а такого ніколи не було!), що все українське зерно пішло лише до Європи або лише до Китаю чи до будь-якої іншої країни, – це так само впливає на ціну в бік її зменшення, оскільки глобально змінюється співвідношення попиту та пропозиції. Але й без цього слід розуміти, що Африка завжди була нашим великим клієнтом і залишається ним", - сказав міністр.

Якщо українська кукурудза не потрапить до Європи, то тамтешні тваринники будуть використовувати для годівлі тварин власну пшеницю, чим скоротять можливість її експорту до країн Африки, сказав Сольський і додав, що на кінець лютого до Африки, Близького Сходу й Туреччини попрямувало 130 суден з українською пшеницею, до Азії – 23 судна, до Європи – одиниці.

"Але кількість суден дає дещо викривлену картину, оскільки, наприклад, кораблі, які прямують до Азії – це, в основному, балкери Panamax, які вантажать на борт від 50 тис. т зерна, а ті, що йдуть до Туреччини , беруть 5–25 тис. т зерна. Але в цілому щодо африканських країн у нас хороша статистика – і за суднами, і за об’ємом", - додав він.

Нагадаємо, що вчора, москва висунула умови щодо зернової угоди.

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