Україна готує нові рішення для захисту енергетики та посилення ППО – Зеленський

20 жовтня 2025, 17:31
Також обговорили ситуацію у газовій сфері країни.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стала безпека енергетики України.
 
Про це глава держави розповів у соцмережах.
 
"Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах. Зрозумілі складнощі на прикордонних і прифронтових територіях. Що ближче до позицій російської армії – то більші виклики", – зазначив глава держави.
 
За словами Зеленського, Україна готує "повний спектр відповідей" на російські удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема й розширює можливості далекобійних ударів у відповідь.
 
На Ставці заслухали доповіді про відновлення після ворожих атак, а також визначили параметри розширення резервів – передусім енергетичного обладнання. Президент повідомив, що Україна активізує співпрацю з європейськими партнерами для отримання необхідних ресурсів, а МЗС має посилити роботу в цьому напрямі.
 
Окремо обговорили ситуацію в газовій сфері – накопичення палива на опалювальний сезон і проведення ремонтних робіт. Зеленський подякував українським газовикам і зазначив, що джерела фінансування закупівель газу вже визначені, а значну частину коштів – забезпечено.
 
Також обговорили посилення захисту енергетичних об’єктів.
 
"Визначилися із забезпеченням додаткових гелікоптерів і зміцненням бойової авіації. Доручив команді оперативно підготувати документи для угод зі США щодо систем ППО. Важливо пропрацювати кожен аспект потенційних угод, щоб пришвидшити переговори", – наголосив Президент.

 

