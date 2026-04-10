Україна і Німеччина узгодили нові оборонні проєкти

10 квітня 2026, 21:50
Україна і Німеччина узгодили нові оборонні проєкти
Фото: Укрінформ
Федоров подякував Пісторіусу за підтримку України.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили низку спільних проєктів, реалізація яких розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У центрі переговорів — три ключові напрями: значне посилення систем протиповітряної оборони, додаткове фінансування ударних дронів різної дальності та розвиток спільних технологічних рішень. Окремо міністри торкнулися перспектив співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Федоров подякував Пісторіусу за підтримку України, особливо відзначивши внесок Німеччини у захист українців та інфраструктури минулої зими. Поставки ракет PAC-3 відіграли критичну роль у відбитті російських атак. Також українська сторона висловила вдячність за участь у "чеській ініціативі" та підтримку розвитку дроново-штурмових підрозділів.

Важливою темою став обмін даними між двома країнами, який відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн.

НімеччинаМихайло Федоровдопомога УкраїніБорис Пісторіус

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
