Україна і Німеччина узгодили нові оборонні проєкти

Федоров подякував Пісторіусу за підтримку України.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили низку спільних проєктів, реалізація яких розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У центрі переговорів — три ключові напрями: значне посилення систем протиповітряної оборони, додаткове фінансування ударних дронів різної дальності та розвиток спільних технологічних рішень. Окремо міністри торкнулися перспектив співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Федоров подякував Пісторіусу за підтримку України, особливо відзначивши внесок Німеччини у захист українців та інфраструктури минулої зими. Поставки ракет PAC-3 відіграли критичну роль у відбитті російських атак. Також українська сторона висловила вдячність за участь у "чеській ініціативі" та підтримку розвитку дроново-штурмових підрозділів.

Важливою темою став обмін даними між двома країнами, який відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн.