Україна інформує Конгрес США про розслідування у держенергетиці – Стефанішина

Україна перебуває у контакті з Конгресом США щодо корупційної справи в енергетиці.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю NBC News, яке опублікували у п’ятницю, 14 листопада.

Ведуча запитала посла, що Україна скаже американським законодавцям, які можуть використати корупційний скандал як аргумент для припинення надання допомоги Києву.

"Ми, звичайно, підтримуємо контакти з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", — відповіла Стефанішина.

Вона уточнила, що розслідування пов’язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту. За її словами, Володимир Зеленський менш ніж за 24 години попросив цих посадовців подати у відставку, їх відсторонено від посад, і наступного тижня парламент розгляне їх звільнення. Проти інших фігурантів справи запроваджено санкції.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що антикорупційні механізми, які ми створили, справді працюють", — сказала пані посол.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.