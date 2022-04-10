НОВИНИУспіхи українських захисників у протистоянні ворогові високо оцінюють у міністерстві оборони СШАПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна може досягти ключових військових цілей до зими – Пентагон
Фото: mil.gov.ua
Україна здатна досягти низки ключових військових цілей, а також укріпити свої позиції у боротьбі з країною-окупантом напередодні зими. Про це заявила Селест Волландер, яка курирує в Пентагоні питання міжнародної безпеки, повідомляє Reuters.
Вона звернула увагу на нещодавні зусилля, яких вживає Україна в Херсонській області, та успіхи ЗСУ у Харківській та Донецькій областях.
"Україна, схоже, зараз перебуває на шляху до досягнення всіх трьох цілей. Мета України - відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра на Херсонщині", - зазначила чиновниця.
За її словами, це буде "великою поразкою росії", оскільки стане ще більшою перешкодою на шляху амбіцій кремля щодо захоплення Одеси.
"Це стає набагато складніше, і це дає Україні набагато кращу оборонну позицію для того, щоб перечекати ймовірний затишок найактивніших бойових дій протягом зими", - підкреслила Волландер.
Просування на півдні відображає тактику, яка принесла Києву великі успіхи з початку вересня на сході України, де українські сили швидко захопили територію, відрізавши численніші російські сили від джерел постачання, змусивши їх відступити.
Звільнення Україною Лимана 30 вересня 2022 року "суттєво вплине на здатність росії... поповнювати запаси і переміщувати війська вздовж усієї... лінії фронту", зазначила Волландер.
Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 09:13 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- США не бачить сигналів підготовки росії до застосування ядерної зброї
- Через війну екології України завдано збитків на 35 млрд доларів
СТАТТІ