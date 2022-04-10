Україна може досягти ключових військових цілей до зими – Пентагон

Успіхи українських захисників у протистоянні ворогові високо оцінюють у міністерстві оборони США

Україна здатна досягти низки ключових військових цілей, а також укріпити свої позиції у боротьбі з країною-окупантом напередодні зими. Про це заявила Селест Волландер, яка курирує в Пентагоні питання міжнародної безпеки, повідомляє Reuters.

Вона звернула увагу на нещодавні зусилля, яких вживає Україна в Херсонській області, та успіхи ЗСУ у Харківській та Донецькій областях.

"Україна, схоже, зараз перебуває на шляху до досягнення всіх трьох цілей. Мета України - відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра на Херсонщині", - зазначила чиновниця.

За її словами, це буде "великою поразкою росії", оскільки стане ще більшою перешкодою на шляху амбіцій кремля щодо захоплення Одеси.

"Це стає набагато складніше, і це дає Україні набагато кращу оборонну позицію для того, щоб перечекати ймовірний затишок найактивніших бойових дій протягом зими", - підкреслила Волландер.

Просування на півдні відображає тактику, яка принесла Києву великі успіхи з початку вересня на сході України, де українські сили швидко захопили територію, відрізавши численніші російські сили від джерел постачання, змусивши їх відступити.

Звільнення Україною Лимана 30 вересня 2022 року "суттєво вплине на здатність росії... поповнювати запаси і переміщувати війська вздовж усієї... лінії фронту", зазначила Волландер.