Україна може підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС на саміті у жовтні Ми так довго чекали угоди про "відкрите небо", що зараз просто обережно кажуть, що вона буде "скоріше за все" підписана. Я дякую пану Матті Маасікасу (главі представництва ЄС в Україні - ред.) за його тверду та впевнену позицію, що цього року на саміті ми підпишемо угоду про "відкрите небо"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Угода між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір буде підписана на 23-му Саміті Україна – ЄС у жовтні.

Фото: Ukrinform

Про це він сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Ми так довго чекали угоди про "відкрите небо", що зараз просто обережно кажуть, що вона буде "скоріше за все" підписана. Я дякую пану Матті Маасікасу (главі представництва ЄС в Україні - ред.) за його тверду та впевнену позицію, що цього року на саміті ми підпишемо угоду про "відкрите небо". Очікуємо відповідного високого представництва зі сторони ЄС, а також зі сторони Словенії, яка сьогодні головує у Раді ЄС. Тому переконаний, що наш саміт пройде надзвичайно позитивно", - зазначив Шмигаль. Він нагадав, що 23-ій Саміт Україна – ЄС відбудеться в Києві 12 жовтня. Як повідомлялося, Рада ЄС 28 червня дала згоду на підписання з Україною, Вірменією і Тунісом угоди про спільний авіаційний простір. Читайте також: Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною

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