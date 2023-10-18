Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку представила 500 книг

На 75-му Франкфуртському книжковому ярмарку на українському стенді представлено 500 книг від 43 видавництв.

Про це Міністерство культури та інформаційної політики написало на сайті.

"Загалом на українському стенді представлено понад 500 книг від 43 видавництв. Тут відбуватимуться переговори щодо продажу прав на українські книжки. Програма заходів збере відомих українських авторів, перекладачів та інтелектуалів", - написало на сайті.

Український стенд підтримало Міністерство культури та медіа Німеччини, МКІП, посольство ФРН в Україні, посольство України в Німеччині та генеральне консульство України у Франкфурті.

Крім того, на ярмарку відбудеться галузева програма під назвою Fragility of creators, кураторами якої є Український інститут книги та Goethe-Institut. Стенд матиме власну сцену, де кожного дня ярмарку відбуватимуться події англійською та німецькою мовами.

"В рамках співпраці з Міністерством культури та медіа Німеччини відбудуться програми, де ми будемо говорити про те, що нам болить найбільше. Зокрема, про концепцію нашої участі – крихкість буття. Війна не тільки забирає життя, а й руйнує все довкола, і, зокрема, відображається на літературі. Понад 30 письменників уже загинули від російської зброї, понад 80 письменників зараз на лінії фронту захищають Україну", - заявила заступниця директорки Українського інституту книги на офіційному відкритті українського стенда Олена Одинока.

В міністерстві додали, що крім дискусій про поточну ситуацію в Україні, відвідувачі дізнаються про українську культуру, книжковий дизайн і книжкове мистецтво.

Серед авторів та гостей – Ірина Цілик, Максим Яковлєв, Катерина Міхаліцина, Анна Новосад, Юлія Козловець, Альона Каравай, Вахтанг Кебуладзе, Світлана Ославська, Оксана Забужко, Ярина Чорногуз та багато інших.