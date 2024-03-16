Україна надає допомогу країнам, які страждають від голоду, незважаючи на те, що вона змушена боротися з російським вторгненням – The Telegraph

Зерно, отримане з України, стало вкрай необхідним для населення Нігерії та Судану.

Оскільки Україна вже третій рік захищається від незаконної та варварської війни, розв'язаної росією, внаслідок якої сотні тисяч людей стали вимушеними переселенцями та оплакують втрату близьких, багато спостерігачів очікують, що українці замкнуться в собі та захочуть зосередитися виключно на відбудові власної країни. Але навіть серед жахів путінської війни українці надихають постійним бажанням допомогти тим, хто також бореться у відчайдушних обставинах. Ніщо краще не ілюструє це, ніж українська гуманітарна ініціатива "Зерно з України".

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Започаткована у 2022 році, ця програма надає вкрай необхідні продовольчі товари країнам Африки, Азії та Близького Сходу, населення яких зіштовхується з гострою нестачею продовольчої безпеки, голодом та потенційним голодом. У співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН понад 30 країн та міжнародних організацій приєдналися до України в реалізації цієї ініціативи, і до кінця 2023 року понад 170 тисяч тонн зерна було доставлено до країн з найскладнішою продовольчою ситуацією, включаючи Ефіопію, Сомалі, Кенію та Ємен.

"У перші місяці 2024 року до цього списку додалися ще дві країни — Нігерія та Судан, де зерно та пшеничне борошно, отримане з України, стало вкрай необхідним рятівним колом для вразливих верств населення", — повідомляє The Telegraph.

Конфлікт, що триває, та постійне насильство на північному сході Нігерії призвели до переміщення 2,2 мільйона людей і залишили ще 4,4 мільйона людей без продовольчої безпеки, а ціни на основні продукти харчування зростають. Поставка Україною 25 тисяч тонн зерна, яка прибула до Порту-Харкорту (місто в Нігерії) минулого місяця, допоможе багатьом постраждалим, які в іншому випадку не мали б легкого доступу до їжі. Крім того, нещодавнє прибуття до Судану, країни, яка також бореться зі збройним конфліктом і найбільшою у світі кризою внутрішнього переміщення, 7 665 метричних тонн пшеничного борошна допоможе прогодувати протягом місяця понад мільйон суданців, які постраждали від конфлікту.

"Підтримка Україною населення, яке стикається з гострим голодом, демонструє гуманітарну турботу українців про інших людей, які стикаються з бідою по всьому світу; що більш важливо, вона підкреслює ціннісний розкол, який лежить в основі російської війни — між вірою в загальну людяність і мирне співіснування та використанням брутальної агресії для спроб примусити інших до насильницьких дій", — пише видання.