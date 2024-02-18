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Україна не просить війська, вона просить техніку і боєприпаси для перемоги над ворогом – Конкурентка Трампа

18 лютого 2024, 18:43
Україна не просить війська, вона просить техніку і боєприпаси для перемоги над ворогом – Конкурентка Трампа
Wikipedia
Також США мають надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з росією.

Про це заявила екс постійний представник США в ООН і кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі, повідомляє ABC News.

Гейлі сказала, що в разі, коли росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща та країни Балтії, які є членами НАТО.

"Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги такий важливий", - додала конкурентка Трампа. 

За її словами, США повинні дати Україні все необхідне для відбиття агресії росії.

"Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну", - підсумувала Гейлі.

Ми також писали, що Трамп збентежений, що Гейлі не вийшла з президентських перегонів.

 

допомогаГейлі

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