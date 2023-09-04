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Україна обговорює з партнерами концепцію майбутніх Сил оборони

04 вересня 2023, 18:31
Україна обговорює з партнерами концепцію майбутніх Сил оборони
Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook
Зокрема, будуть зроблені відповідні дослідження та комп’ютерні симуляції.

Українська влада обговорює з міжнародними партнерами концепцію майбутніх Сил оборони нашої країни.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

"Тому ми вже сьогодні пишемо, я з партнерами, ми це називаємо The concept of future forces of Ukraine або Концепція майбутніх сил оборони України, — якою буде українська армія завтра? Ми вже про це говоримо з партнерами, вже пишемо", — сказав Резніков.

За його словами, будуть зроблені відповідні дослідження та комп’ютерні симуляції. До того ж уже сплановані дати та місця проведення зустрічей з партнерами — міністрами оборони. 

Він зазначив, що Україна має подбати про свою безпеку і захистити свій народ від загарбників. Тому потрібно, не просто думати, а працювати над майбутнім.

"Оцей сусід, який у нас через кордон, через паркан, знав, що як тільки він рипнеться — отримає по зубах", — сказав міністр.

Також Резніков підкреслив те, що презентована президентом формула миру — це про подальшу гарантію безпеки України з боку країн-партнерів.

"Ми не віримо Будапештському меморандуму чи аналогу його, бо він не спрацював. Нам потрібно щось нове, тому ми вже сьогодні говоримо про дві речі: перше, це альянси, які можуть бути, члени яких гарантуватимуть нам безпеку, але з нашою контрибуцією теж — чи це НАТО, чи двосторонні угоди — різни варіанти можуть бути", — наголосив він.

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