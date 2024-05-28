Україна отримає F-16 "дуже скоро", але багато допомоги надходить із запізненням – Умєров для Reuters

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, половина західної військової допомоги надходить із запізненням.

Тоді як росія розгортає більше живої сили для підживлення атак, йдеться в інтерв’ю агенству Reuters.

Міністр розказав, що росія направляє на фронт більше живої сили і техніки, через більш ніж 27 місяців після повномасштабного вторгнення.

ЗСУ вдалося стабілізувати новий фронт у північно-східній Харківській області, де кремль атакував раніше цього місяця. Але Умєров заявив, що москва готується до нового ривка.

"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу і вогневу міць проти нас. Вони продовжують досягати своєї мети - знищити націю. Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не допустити їх до нашої держави", - сказав міністр.

Він додав, що Україна вдячна за військову допомогу та зброю, надану її партнерами, але лише половина обіцяних поставок прибула вчасно, адже кожна затримка приносила користь набагато більшому і краще оснащеному противнику України.

Про те, як цього місяця російські війська перейшли кордон у північну частину Харківської області, захопивши прикордонні села і змусивши тисячі мирних жителів тікати, вони протягом кількох місяців повільно просувалися в східній частині Донецької області.

"Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно забезпечити своєчасну доставку", - вважає Умєров.

Крім того, Київ щосили намагається набрати необхідну кількість військ для поповнення і ротації втомлених солдатів, деякі з яких воюють з лютого 2022 року.

Умєров розказав, що до 1,2 мільйона осіб оновили свої військові записи онлайн, як того вимагає законодавство, але не уточнив, скільки уряд хоче або думає, що зможе призвати.

Військові експерти оцінюють чисельність українських силовиків, включно із силовиками та правоохоронними органами, більш ніж в один мільйон.

Також міністр підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримом. Проте головним військовим завданням на найближчі місяці буде утримання оборонних ліній і придушення ворога, водночас зміцнюючи військовий потенціал України в повітрі, на морі та і суші.

Умєров додає, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені "сподіваюся, дуже, дуже скоро".

На запитання, скільки Київ розраховує отримати, він відповів:

"Нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати. На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу і пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування і працюємо над модернізацією або впровадженням більшої кількості платформ".

За словами міністра, Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої можливості радіоелектронної боротьби.