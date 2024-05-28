Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає F-16 "дуже скоро", але багато допомоги надходить із запізненням – Умєров для Reuters

28 травня 2024, 17:32
Україна отримає F-16
Джерело: wikipedia
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, половина західної військової допомоги надходить із запізненням.

Тоді як росія розгортає більше живої сили для підживлення атак, йдеться в інтерв’ю агенству Reuters

Міністр розказав, що росія направляє на фронт більше живої сили і техніки, через більш ніж 27 місяців після повномасштабного вторгнення.

ЗСУ вдалося стабілізувати новий фронт у північно-східній Харківській області, де кремль атакував раніше цього місяця. Але Умєров заявив, що москва готується до нового ривка.

"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу і вогневу міць проти нас. Вони продовжують досягати своєї мети - знищити націю. Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не допустити їх до нашої держави", - сказав міністр.

Він додав, що Україна вдячна за військову допомогу та зброю, надану її партнерами, але лише половина обіцяних поставок прибула вчасно, адже кожна затримка приносила користь набагато більшому і краще оснащеному противнику України.

Про те, як цього місяця російські війська перейшли кордон у північну частину Харківської області, захопивши прикордонні села і змусивши тисячі мирних жителів тікати, вони протягом кількох місяців повільно просувалися в східній частині Донецької області.

"Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно забезпечити своєчасну доставку", - вважає Умєров.

Крім того, Київ щосили намагається набрати необхідну кількість військ для поповнення і ротації втомлених солдатів, деякі з яких воюють з лютого 2022 року.

Умєров розказав, що до 1,2 мільйона осіб оновили свої військові записи онлайн, як того вимагає законодавство, але не уточнив, скільки уряд хоче або думає, що зможе призвати.

Військові експерти оцінюють чисельність українських силовиків, включно із силовиками та правоохоронними органами, більш ніж в один мільйон.

Також міністр підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримом. Проте головним військовим завданням на найближчі місяці буде утримання оборонних ліній і придушення ворога, водночас зміцнюючи військовий потенціал України в повітрі, на морі та і суші.

Умєров додає, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені "сподіваюся, дуже, дуже скоро".

На запитання, скільки Київ розраховує отримати, він відповів: 

"Нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати. На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу і пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування і працюємо над модернізацією або впровадженням більшої кількості платформ".

За словами міністра, Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої можливості радіоелектронної боротьби.

 
інтерв'юміністр оборони України. Рустем Умєров

Останні матеріали

Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється