Україна отримає від Канади новий пакет допомоги на ₴92 млн
24 вересня 2025, 14:57
Ініціатива об’єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави
Україна отримає від Канади новий пакет допомоги на 92 млн гривень. Кошти мають спрямувати на посилення кібербезпеки, їх виділять в рамках Талліннського механізму.
Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації України.
Гроші спрямують на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.
Партнери вже обрали шість проєктів для фінансування, серед яких:
- Державна судова адміністрація,
- Чорнобильська АЕС,
- Державна прикордонна служба.
Фінансування програми відбуватиметься через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні, пояснили у відомстві.
"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", — йдеться у повідомленні.