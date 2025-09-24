Україна отримає від Канади новий пакет допомоги на ₴92 млн

Гроші спрямують на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.

Партнери вже обрали шість проєктів для фінансування, серед яких:

Державна судова адміністрація,

Чорнобильська АЕС,

Державна прикордонна служба.

Фінансування програми відбуватиметься через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні, пояснили у відомстві.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", — йдеться у повідомленні.