Україна отримає від ЮНІСЕФ 1,5 доз вакцин і автомобілі для їхнього транспортування

ЮНІСЕФ надасть Україні понад 1,5 мільйона доз різних вакцин та 30 автомобілів для їхнього транспортування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Вакцини в Україні транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, визначених виробником, попри ті виклики для системи охорони здоров'я, які принесло з собою повномасштабне вторгнення росії. Надані автомобілі-рефрижератори – це наш черговий етап до удосконалення “холодового ланцюга”, що дозволить не лише швидко розвозити вакцини у регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу Центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України більш ефективно використовувати засоби імунопрофілактики. Так ми зможемо забезпечити безперебійний доступ до вакцин у кожному окремому закладі охорони здоров’я. Перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській області", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров'я в межах області.

Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Також Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу.

Загалом Україна отримає понад 1,5 мільйона доз як гуманітарну допомогу.