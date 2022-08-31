CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ МОЗ зазначили, що перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській областіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає від ЮНІСЕФ 1,5 доз вакцин і автомобілі для їхнього транспортування
Фото: ТАСС
ЮНІСЕФ надасть Україні понад 1,5 мільйона доз різних вакцин та 30 автомобілів для їхнього транспортування.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Вакцини в Україні транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, визначених виробником, попри ті виклики для системи охорони здоров'я, які принесло з собою повномасштабне вторгнення росії. Надані автомобілі-рефрижератори – це наш черговий етап до удосконалення “холодового ланцюга”, що дозволить не лише швидко розвозити вакцини у регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу Центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України більш ефективно використовувати засоби імунопрофілактики. Так ми зможемо забезпечити безперебійний доступ до вакцин у кожному окремому закладі охорони здоров’я. Перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській області", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Зазначається, що надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров'я в межах області.
Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
Також Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу.
Загалом Україна отримає понад 1,5 мільйона доз як гуманітарну допомогу.
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