Україна повернула з російської окупації ще двох підлітків

20 жовтня 2025, 20:53
Фото: Укрінформ
Один з юнаків пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою.
Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
 
Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
 
18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта.  
 
20-річний хлопець провів під окупацією майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок. Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні.  
 
"Дякую Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity, які допомогли врятувати цих хлопців.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.  

 

