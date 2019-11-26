Україна позбулася газової залежності від Росії - голова "Нафтогазу"

"Внутрішнім видобутком забезпечено близько 2/3 потреб українських споживачів. Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники", - додав Коболєв

За останні 4 роки Україна збільшила кількість продавців, у яких купує імпортний газ, та позбулася повної енергетичної залежності від Газпрому.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомляє "Громадське".

За його словами, у 2013 році Україна залежала на 90% від Росії у питаннях постачання газу. Це також призводило до політичної залежності. Після відмови від прямих закупок газу у Газпрому, Нафтогаз збільшив кількість постачальників газу до 18, при тому, що частка жодного з них не перевищує 30%.

"Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями - позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ", - повідомив Коболєв.

За його словами, Україні потрібно збільшувати обсяги видобутку газу, а також зменшувати обсяги споживання газу, шляхом запровадження енергоефективних заходів.

"Внутрішнім видобутком забезпечено близько 2/3 потреб українських споживачів. Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники", - додав Коболєв.

Зазначимо, що 26 листопада 2015 року Україна припинила купувати газ напряму у "Газпрому". Закупівля російського газу напряму не здійснюється вже 4 роки.

18 листопада у Газпромі заявили, що надіслали Нафтогазу офіційну пропозицію про укладання нової угоди на транзит газу на 1 рік або продовження чинних контрактів. Умовою цього є відмова України від претензій до Газпрому в межах перемоги у Стокгольмському арбітражі, а також від штрафу, який на Газпром наклав українських антимонопольний комітет. Також російська сторона хоче відновити прямі поставки газу до України за зниженими цінами.

В українському уряді цю пропозицію назвали неприйнятною. У "Нафтогазі" надіслали офіційну відповідь, у якій запропонували, щоб Газпром погасив свій борг за рішеннями Стокгольмського арбітражу газом.

У "Нафтогазі" відповіли на російську пропозицію щодо знижки на газ, зазначивши, що у разі відмови від виграшів у Стокгольмі, така знижка окупиться лише через 28 років, в той час як стягнути заборгованість з Газпрому Нафтогаз може у Нідерландах уже у 2020 році.

Раніше у російському Міненерго заявляли, що пропонують провести переговори про транзит газу 29 листопада, однак там ще не визначилися з форматом переговорів. Водночас у Єврокомісії повідомили, що переговори можуть продовжитися на початку грудня 2019 року.

Зазначимо, що Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з Росією довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди. Крім цього, за наполяганням України та ЄС, новий контракт мають укласти за європейськими правилами. Для цього в Україні ухвалили закон про анбандлінг Нафтогазу, який передбачає створення незалежного від "Нафтогазу" Оператора ГТС.

Раніше у "Нафтогазі" повідомляли, що Російський "Газпром" надіслав офіційну відмову постачати газ до України напряму. Це порушує контракт, що діє між Україною та Росією, через що Нафтогаз вимагає у "Газпрому" компенсації у новому позові до Стокгольмського арбітражу.

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