Атаки України по НПЗ росії вивели з ладу 17% потужностей – Reuters

Удари по заводах порушили експорт нафти та викликали проблеми з паливом у різних регіонах росії.

Українські атаки на десять російських нафтопереробних заводів порушили роботу щонайменше 17% потужностей НПЗ рф, або 1,1 мільйона барелів на день.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що українські атаки порушили переробку та експорт російської нафти, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах росії та стали відповіддю на просування москви на лінії фронту та удари по газових та енергетичних об'єктах України.

Водночас удари на нафтопереробних заводах рф відбуваються на тлі піку сезонного попиту на бензин у росії з боку туристів та фермерів. росія уже посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту. Тим не менше у деяких районах окупованої росіянами України, півдня росії та навіть Далекого Сходу спостерігався дефіцит бензину марки А-95, що змушувало автомобілістів переходити на дорожчий бензин.

"Війна з використанням дронів призвела до збільшення експорту сирої нафти з другого за величиною світового експортера нафти, в той час як Вашингтон тисне на Китай та Індію, щоб ті скоротили закупівлі російської нафти", - зазначає видання.

І хоча постраждалі нафтопереробні російські заводи втратили лише частину своїх потужностей, це все ще може створити проблеми з внутрішніми поставками палива, прокоментував агентству старший науковий співробітник Центру Карнегі росія Євразія Сергій Вакуленко, який раніше працював у "Газпром нафта".

росія залежить від експорту нафти та газу, що становить чверть її бюджетних доходів, які фінансують зростання витрат на оборону цього року до найвищого рівня з часів Холодної війни.

Західні санкції змусили москву продавати нафту зі знижками та припинити продаж газу в більшій частині Європи.

Однією з цілей став величезний нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді, який є найбільшим на півдні росії.

Також Україна атакувала великий НПЗ у Саратові на початку серпня. Як розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), пожежі сталися й на іншому НПЗ, а саме у Ростовській області вже за два дні після того, як він вперше був атакований.