Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна та Болгарія домовляються про залізничний маршрут Київ – Варна

06 квітня 2026, 14:31
Мета — запустити сполучення вже на початку червня.

Україна та Болгарія працюють над запуском міжнародного залізничного сполучення до болгарського міста Варна.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своїх соцмережах.

За його словами, вже є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху з урахуванням зручності для українських пасажирів. Маршрут пролягатиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву, Бухарест і Варну. Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Мета — запустити сполучення вже на початку червня.

Кулеба зазначив, що маршрут важливий як для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, так і для людей, зокрема дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок.

"Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків", — додав міністр.

Щодо вартості квитків, румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму державного замовлення PSO, що дозволить знизити ціни. Наступний крок — фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда разом із партнерами.

БолгаріязалізницяУкраїна

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється